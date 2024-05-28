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Park kavgasında hakaretler havada uçuştu: Kadın sürücünün dediklerine inanamadı: Ne biçim kadınsın sen?

28.05.2024 10:25
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Trafiğiyle adından söz ettiren İstanbul'da park yeri bulmak da kolay değil. Avcılar'da park yeri nedeniyle 2 sürücü arasında tartışma çıktı. Kadın sürücü hakaretler yağdırınca erkek sürücü duyduklarına inanamayarak, 'Ne biçim kadınsın sen?' dedi.

Park kavgasında hakaretler havada uçuştu: Kadın sürücünün dediklerine inanamadı: Ne biçim kadınsın sen?

Avcılar’da bir kadın ile erkek arasında park yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kadın, “Hadsiz köpek, defol” sözleriyle diğer sürücüye hakaretlerde bulundu. Ardından sinirlerin daha da gerilmesiyle erkek sürücü, “Ne biçim kadınsın sen? Terbiyesiz konuşma. Bayansın diye nasıl konuşuyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Avcılar’da geçtiğimiz günlerde yaşanan park kavgası “bu kadarına da pes” dedirtti. Bir kadın ile erkek arasında park yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kadın, “Hadsiz köpek, defol” sözleriyle diğer sürücüye hakaretlerse bulundu.

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"NE BİÇİN KADINSIN SEN"

Ardından sinirlerin daha da gerilmesiyle erkek sürücü, “Ne biçim kadınsın sen? Terbiyesiz konuşma. Bayansın diye nasıl konuşuyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sonlandı. Yaşananlar vatandaşlardan birisinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (İHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Avcılar park
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