Park kavgasında ölen 3 kardeş ve eniştelerinden geriye bu fotoğraf kaldı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te araç park nedeni ile çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 5 kişiden 3 kardeşin, olay günü kız kardeşlerini ziyarete geldiği öğrenildi. Kavgada ölen Faik (26), Mehmet (30) ve Metin Korkmaz (28) ile enişteleri Hüseyin Yıldız'dan (36) geriye ise birlikte çekilen fotoğrafları kaldı.

Pazartesi akşamı araç parkı nedeni ile komşu Yıldız ve Demir aileleri arasında araç parkı nedeni ile başlayan tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız (27) yaşamını yitirdi Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz ve Metin Korkmaz ise yaralandı. Yaralılardan Metin Korkmaz olaydan 3 gün sonra, ağabeyi Mehmet Korkmaz ise 6 gün sonra tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

KIZ KARDEŞLERİNİ ZİYARETE GELMİŞLERDİ

Olay günü yaşamını yitiren Adem ve Hüseyin Yıldız'ın kardeş olduğu, Faik, Mehmet ve Metin Korkmaz'ın ise olay günü kız kardeşleri Necla ile eniştesi Hüseyin Yıldız'ı ziyarete geldiği öğrenildi. Eniştelerinin kavga ettiğini gören 3 kardeşin kavgayı ayırmaya çalışırken ateşlenen silahlardan çıkan mermilere hedef olarak öldüğü belirlendi. Faik, Mehmet ve Metin Korkmaz ile enişteleri Hüseyin Yıldız'dan geriye ise beraber çekilen fotoğrafları kaldı. Mehmet Korkmaz'ın kardeşleri ve eniştesi ile çekilen bir fotoğrafı, 'Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz. Kardeşlik öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz, öyle bir sırdır ki her gönül kaldırmaz, öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz' notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.

Kavga sonrası kaçan ve polis operasyonu ile yakalanan 5 şüpheliden 2'sinin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

