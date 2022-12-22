Park kavgasında silahla yüzünden yaralanmıştı! Dehşet anlarını anlattı: Sebepsiz bir olayda polis silah çekti

Olay, 12 Aralık Pazartesi günü 14.30 sıralarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. İddialara göre, tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile Mehmet Akbulut arasında araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya çevredekiler de dahil olunca Emrullah G. aracından aldığı silahıyla Mehmet Akbulut'u yüzünden yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Akbulut taburcu oldu. Emrullah G. olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"SEBEPSİZ KÜÇÜK BİR PARK TARTIŞMASI OLDU"

Yüzünden yaralanan Mehmet Akbulut, "Sebepsiz bir olayda polisin silah çekmesi diyecek bir şey yok. Ben oraya amcamı getirmiştim, ortada fiziki bir kavgamız ve büyük bir tartışma olmadı. Sözlü bir tartışmada 'park edemezsiniz' dedi. Sonra da sinirlenip silahı çekti. Orada görevli bir polis değildi öğrendiğim kadarıyla Afyonkarahisar'da görevli bir polis memuru. Eşini mi hastaneye getirdi yoksa eşi hastanede görevli mi bilmiyorum ama orada işi varmış. Sebepsiz küçük bir park tartışmasında oldu. Zaten park edemezsiniz deyince biz aracımızı çıkarttık ona rağmen yine de sinirlerine hakim olmadı. Arkamı dönüp gittikten sonra bana sıkıyor." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan silahlı olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı, tartışmaya çevredekilerin de dahil olduğu, bir kişinin silah çektiği, bir kişinin ise koştuğu, hafif ticari araca binip gittiği görüldü.

(DHA)

