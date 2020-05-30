Park kazasında 2 kişiyi vuran sanık: Her şey 5 dakikada oldu

Olay, ocak ayında Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol alıp eğlenen Önder Yılmaz, arkadaşına ait 34 ZD 9168 plakalı otomobille yakındaki bir çorbacıya gitti. Mekanın çalışanlarına da çorba alıp geri döndü. Park etmeye çalıştığı otomobili, başka bir otomobile çarptı. Otomobilinin yanına gelen Turgut Duman (56) ve Ramazan Zeybek (46) ile Önder Yılmaz arasında tartışma çıktı. Yılmaz, kendisine küfrettiklerini iddia ettiği ikiliye tabancayla ateş açtı. Duman ve Zeybek, vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yılmaz, tutuklandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 6 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 2 çocuk babası Önder Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Yılmaz, yaşananları şöyle anlattı:

“Avrupa kupası maçlarını izlediğim mekanda garsonlar çorba istedi. Çorba alıp, geri döndüğüm sırada aracımı park ederken, başka araca hafifçe dokundum. Birkaç kişi gelip arabalara baktı. Kartımı ve telefon numaramı bırakmak istedim, kimse almayınca restorana girdim. Bir süre sonra üç kişi geldi. Turgut isimli kişi, 'Sana ehliyet verenin sana şoför diyenin’ diyerek küfürler etti. Zararı karşılayacağımı söyleyip, polis çağıralım dedim. Turgut, 'Arabanın orijinali bozuldu' dedi. Yanındaki kişi de teyit etti. Üzerime saldırınca, korkup, belimdeki ruhsatsız tabancamı çıkardım. Elini beline götürüp, bir şey çıkaracağını düşündüm. Sonra 5 el ateş ettim. Polis gelince teslim oldum. Olay 5 dakika sürdü.”