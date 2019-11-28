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PARK POLİSİ İLE HUZUR VE GÜVEN ARTTI: 144 BİN OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından 3 yıl önce kurulan Mobil Park Polisi'ne en büyük desteği halk verdi, ekipler, 144 bin 376 olaya anında müdahale etti.

Müslim SARIYAR- Ömer HASAR/ İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından 3 yıl önce kurulan Mobil Park Polisi'ne en büyük desteği halk verdi, ekipler, 144 bin 376 olaya anında müdahale etti. 67 bin 533 aranan kişiyi yakalayıp, 22 bin 810 kişi hakkında uyuşturucu suçundan işlem yapan Mobil Park Polisi, özellikle kadın ve çocukların parklarda güven içinde oturup, oynamasını sağlıyor. DHA, vatandaşların 'İçimizden biri oldular' dedikleri Mobil Park Polisi’nin çalışmalarını Bayrampaşa’daki bir parkta görüntüledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 'park ve bahçelerde kamu düzeninin sağlanması' amacıyla 2016 yılında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 39 ilçede, Mobil Park Polisi birimi kurdu. Öncelikle istatistiklere göre suç oranının fazla olduğu parklarda, görev almaya başlayan Mobil Park Polisi'ne ilçe belediyelerden görevlendirilen zabıtalar da eşlik ediyor. "Polis halk el ele" sloganıyla yola çıkan Mobil Park Polisi, kısa sürede vatandaşın sevgisini kazandı.

3 YILDA 144 BİN 376 OLAYA MÜDAHALE ETTİLER

Mobil Park Polisi, kurulduğu günden bu yana 3 yılda, İstanbul genelindeki parklarda 144 bin 376 olaya müdahale etti. 94 bin 347 kişi hakkında adli, 46 bin 462 kişi hakkında da idari işlem yapan polisler, aranan 67 bin 533 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Mobil Park Polisi, uyuşturucu satıcısı ve içicisi olan 22 bin 810 kişi hakkında da işlem yaptı.

İÇİMİZDEN BİRİ OLDULAR

Mobil Park Polisi sayesinde özellikle kadınlar artık park ve bahçelerde daha rahat oturup, yürüyüşler yapabiliyor. Çocuklarını da gönül rahatlığıyla oynatıyor. Polislerin parklarda kendilerine güven verdiğini söyleyen vatandaşlar, “İçimizden biri oldularö dedikleri, Mobil Park Polisi'ne şüpheli gördükleri durumlarda bilgi aktarıp, yardım ediyor.

DHA, ÇALIŞMALARI PARKTA İZLEDİ

DHA, önceki gün 37 ilde 210 dolandırıcılık suçundan aranan 64 yaşındaki Abdulrahim Latifoğlu, 15 günlük takip sonunda yakalayan Mobil Park Polisi’nin, Bayrampaşa'daki ekiplerinin çalışmalarını yerinde izledi. Bayrampaşa Belediyesi’nden bir görevlinin de eşlik ettiği Bayrampaşa Devriye Ekipler Amirliği Mobil Park Polisi, parkta, GBT uygulaması ve üst araması yaptı. Uygulamalar sırasında tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi, sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü. Uygulama sırasında parkta bulunan Gülhan Kaçar, “Parklarda daha rahat ediyoruz. Bir sorunumuz olduğunda hemen bildiriyoruz. Mobil Park Polisi'yle güvendeyiz. Çocuklarımız da güvende. Herhangi bir sorun gördüğümüzde hemen kendilerine bildiriyoruz. Tedbir alıyorlar. Akşamları da huzurla parka gelebiliyoruzö diye konuştu. Fatih Mehmet Cömert de, “Bu uygulamadan çok memnunuz. Mobil Park Polisi, parklarda güvenliği ve huzuru sağlıyor. Ailemizle, çocuklarımızla parklarda güvenli bir şekilde dolaşıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruzö dedi.

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