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  4. Park yüzünden tartıştığı kişiyi kızının gözü önünde vurdu

Park yüzünden tartıştığı kişiyi kızının gözü önünde vurdu

20.12.2020 22:24 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, park nedeniyle sokak ortasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Gaziantep’te, park nedeniyle sokak ortasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeditepe Mahallesi 85282 nolu sokakta Ömer Faruk Özçetin, hastalanan kızını doktora götürmek için oturduğu sitenin otoparkında park halinde olan aracına hareket etti. İddiaya göre, bu sırada bir başka otomobilin otoparkın önüne park ettiğini görünce araç sahibini uyardı. İkili arasında tartışma çıkınca ismi öğrenilemeyen diğer sürücü Özçetin’i kızının gözü önünde silahla kasığından vurdu. Olayın ardından şüpheli aracıyla kaçarken çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı Özçetin, 112 ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özçetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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