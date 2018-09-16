Parka bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da parka bırakılan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.
Olay, saat 21.50 sıralarında Fenari Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde bulunan Alparslan Türkeş Parkında şüpheli valiz gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli valizin etrafına güvenlik şeridi çekerek bomba imha uzmanından yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı sinyal kesici jammer cihazını kurarak paket çevresinde inceleme yaptı. Polis etrafta güvenlik önlemi alırken, şüpheli valizin etrafında bulunan araçlar çekiciler ile olay yerinden götürüldü. Olay yerine güvenlik amaçlı sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı şüpheli valize fünye yerleştirdi. Bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile patlatırken, valizin boş olduğu öğrenildi.
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