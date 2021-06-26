Parka gezmeye gittiklerinde vahşetle karşılaştılar! Kenti tedirgin eden olay

Edinilen bilgilere göre olay Örtülüpınar Mahallesi Vefa parkında meydana geldi. Köpeklerini gezdirmek için parka gelen Batuhan Feyzullah Kömek ve Süleyman Onur Aydınay yerde başı ve ayağı kesilmiş halde yavru bir kedinin olduğu fark etti. Yavru kedinin 100 metre ilerisinde de ölü bir kedi olduğunu gören Kömek ve Aydınay durumu polis ekiplerine haber verdi.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA 4 KEDİ İŞKENCE EDİLİP ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tutanak durarak bölgede inceleme başlattı. Kedi ölülerinin bölgeden alınması için Sivas Belediyesi ekiplerine haber verildi. Ekiplerin bölgede güvenlik kamerası çalışması yapacağı öğrenildi.

Sivas’ta geçtiğimiz aylarda da 4 kedi, kısa zaman aralığında işkence edilerek öldürülmüştü. Kedi ölümlerinin artması ise vatandaşlarda tedirginliğe sebep oldu.

"BUNU YAPANLARIN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Telef edilen kedileri fark ederek polis ekiplerine haber veren Batuhan Feyzullah Kömek, "Sabah Vefa parkına geldik. Kedinin kafasını ve ayağını kesmişler. O vaziyette gördük. Bir de diğer tarafta bir kedi vardı beyaz o da boğularak öldürülmüştü. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz’’ dedi. (İHA)



