HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Parka gezmeye gittiklerinde vahşetle karşılaştılar! Kenti tedirgin eden olay

Parka gezmeye gittiklerinde vahşetle karşılaştılar! Kenti tedirgin eden olay

26.06.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas kent merkezi Vefa parkında birinin başı kesilerek telef edilen iki kedi tedirginliğe sebep oldu. Sivas’ta geçtiğimiz aylarda da 4 kedi işkence edilerek öldürülmüştü.

Parka gezmeye gittiklerinde vahşetle karşılaştılar! Kenti tedirgin eden olay

Edinilen bilgilere göre olay Örtülüpınar Mahallesi Vefa parkında meydana geldi. Köpeklerini gezdirmek için parka gelen Batuhan Feyzullah Kömek ve Süleyman Onur Aydınay yerde başı ve ayağı kesilmiş halde yavru bir kedinin olduğu fark etti. Yavru kedinin 100 metre ilerisinde de ölü bir kedi olduğunu gören Kömek ve Aydınay durumu polis ekiplerine haber verdi.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA 4 KEDİ İŞKENCE EDİLİP ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tutanak durarak bölgede inceleme başlattı. Kedi ölülerinin bölgeden alınması için Sivas Belediyesi ekiplerine haber verildi. Ekiplerin bölgede güvenlik kamerası çalışması yapacağı öğrenildi.

Yaşlı kadını kadının kedileri yedi! Polis bile şaşkına döndü: Gördüğüm en kötü şeyYaşlı kadını kadının kedileri yedi! Polis bile şaşkına döndü: Gördüğüm en kötü şey

Sivas’ta geçtiğimiz aylarda da 4 kedi, kısa zaman aralığında işkence edilerek öldürülmüştü. Kedi ölümlerinin artması ise vatandaşlarda tedirginliğe sebep oldu.

"BUNU YAPANLARIN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Telef edilen kedileri fark ederek polis ekiplerine haber veren Batuhan Feyzullah Kömek, "Sabah Vefa parkına geldik. Kedinin kafasını ve ayağını kesmişler. O vaziyette gördük. Bir de diğer tarafta bir kedi vardı beyaz o da boğularak öldürülmüştü. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz’’ dedi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladıSahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladı
PARTNEREski eşler tatildeEski eşler tatilde
Dikkat başladı! Son kez uygulanacakDikkat başladı! Son kez uygulanacak
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güncel veriler açıklandı: İşte son durum

Güncel veriler açıklandı: İşte son durum

Doktora, ''Aşım neden zamanında yapılmıyor?'' saldırısı!

Doktora, ''Aşım neden zamanında yapılmıyor?'' saldırısı!

'Ciciş'kardeşler dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı

'Ciciş'kardeşler dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.