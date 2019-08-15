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Parke taşı fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 19:22 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da parke taşı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çabalarının ardından söndürüldü.

Parke taşı fabrikasında yangın

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da parke taşı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çabalarının ardından söndürüldü. Fabrikanın yöneticilerinden Ramazan Elbat, "Yaklaşık 7 milyon liralık zararımız var. Yanımızda 40 kişi çalışıyor. Fabrikamızı sigortası da yoktu" dedi.
Bugün sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesindeki parke taşı fabrikasında elektrik kablosunda çıkan kıvılcımın alev almasıyla yangın çıktı. Alevler, fabrikanın tabanda ısı yalıtımı amacıyla kullanılan köpüklere sıçradı. Fabrikada görevli bekçinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye erleri, 3 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. Fabrikanın yöneticilerinden Ramazan Elbat, "Yaklaşık 7 milyon liralık bir zararımız var. Fabrikamızı sigortası da yok. Burada biz 5 ortağız. Yanımızda 40 kişi çalışıyor. Bu fabrikanın faaliyetini sürdürmesi için devlet yetkilerinden destek bekliyoruz. Bu kredi veya hibe yoluyla olabilir. Yoksa biz bu fabrikayı yeniden kuramayız" dedi.

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