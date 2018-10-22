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Parke taşı yüklü kamyon devrildi, sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 17:43 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Göynücek ilçesi Damlaçimen köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrilen parke taşı yüklü kamyonda sıkışan sürücü Fırat Güldal (44), hayatını kaybetti.

Sinan HARMANCI/GÖYNÜCEK,(Amasya),(DHA)- AMASYA’nın Göynücek ilçesi Damlaçimen köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrilen parke taşı yüklü kamyonda sıkışan sürücü Fırat Güldal (44), hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Merkeze bağlı Göynücük ilçesi Damlaçimen köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Güldal yönetimindeki Amasya İl Özel İdaresine ait 05 AAL 114 plakalı parke yüklü kamyon seyir halimdeylen kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonda sıkışan Güldal, için bölgeye sağlık, jandarma ve itafiye ekipleri sevk edidli. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Güldal'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Kazada yaşamını yitiren sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Güldal’ın cenazesi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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