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Parke taşıyla öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Adana’da iki hafta önce motosikleti hızlı kullanma yüzünden çıkan kavgada parke taşıyla vurularak yaralanan kişi bugün hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay 9 Şubat günü merkez Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da iki hafta önce motosikleti hızlı kullanma yüzünden çıkan kavgada parke taşıyla vurularak yaralanan kişi bugün hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay 9 Şubat günü merkez Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat G.(20) arkadaşı Naim İnal T. (34) ile birlikte Şehit Duran Caddesinde motosikletle giderken yoldan hızlı geçtiğini ileri süren Hüsamettin Hacı (34) babası Velit Hacı (54) Mohammad Shalhamı (24) ve Muhammed Sahric (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmama kısa sürede kavgaya dönüşürken Suriyeli şahıslar motosiklette bulunanlara sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada Hüsamettin Hacı’nın kafasına Murat G. parke taşı ile vurdu. Hüsamettin Hacı aldığı darbe ile yere yığılıp kanlar içinde kaldı. Bunun üzerine Murat G. ve arkadaşı olay yerinden motosiklet ile kaçtı. Hüsamettin Hacı ise olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Bu olay üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis güvenlik kameralarından şahısların kimliğini tespit edip yaptığı şok operasyonlarla iki zanlıyı da yakaladı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Murat G. tutuklanırken Naim İnal T. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, Adana Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Hüsamettin Hacı bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hacı’nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna getirildi. Hacı’nın yakınları burada gözyaşlarına boğuldu. Evin tek erkek evladı olan evli ve bir çocuk babası Hacı’nın kız kardeşi Sabah Hacı, gözyaşlarını tutamadı.
Hüsamettin Hacı’nın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınacak.

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