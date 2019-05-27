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Parkın tel örgülerini çalmaya kalktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:37 | Son Güncelleme

AVCILAR’daki Tahtakale Mahallesi’nde bulunan parktaki çit ve tel örgüler, gündüz saatlerinde çalınmak istendi.

Parkın tel örgülerini çalmaya kalktılar

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki Tahtakale Mahallesi’nde bulunan parktaki çit ve tel örgüler, gündüz saatlerinde çalınmak istendi. Çevrede oturanların ihbarı üzerine iki şüpheli yakalandı.
Tahtakale Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı'ndaki çit ve metal tel örgülerin gündüz saatlerinde tek tek sökülerek yolun karşı tarafına taşındığını görenler polisi aradı. İdari yönden Avcılar’a bağlı olmasına rağmen güvenlik açısından Başakşehir Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan mahalleye kısa sürede polis ekibi gönderildi. Gönderilen ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı..

(FOTOĞRAFLI)

Parkın tel örgülerini çalmaya kalktılarParkın tel örgülerini çalmaya kalktılarParkın tel örgülerini çalmaya kalktılar

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