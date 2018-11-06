'Parkinson bağırsaklarda başlıyor, apandisi alınanların hastalığa yakalanma riski daha az'

Ancak uzmanlar, hastalığın tamamen buna bağlı olmadığına, bu nedenle apandisi aldırmanın tüm vakaları ortadan kaldıracağının söylenemeyeceğine dikkat çekiyor.

Apandiste yapılan incelemeler, bu organın "alfa sinüklein" adlı bir zehirli protein içerdiğini gösteriyor. Parkinson hastalarının beyninde de aynı protein bulunuyor.

Kalın bağırsağın ağzındaki bir tüp olan apandis, işlevsiz bir organ olarak biliniyor.

Sonuçları tıp dergisi Translational Medicine'da yayımlanan araştırmaya göre, hastalığın bağırsaklarda başladığına işaret eden bulgulara rastlandı ve apandisit ameliyatı geçirenlerin Parkinson'a yakalanma risklerinin yüzde 20 daha az olduğu görüldü.

Michigan'daki Van Andel Ensititüsü'nde yapılan araştırma kapsamında 1.7 milyon kişinin son 50 yıldaki verileri incelendi.

Tedavisi olmayan Parkinson, hastaların hareket kabiliyetiyle duyular, hafıza ve ruh hallerini etkiliyor.

Araştırmaya göre, apandis beyin hücrelerini öldüren zehirli bir protein içeriyor ve apandisi alınan insanların hastalığa yakalanma riskleri daha az.

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, bir beyin hastalığı olan Parkinson'un sindirim sisteminde başladığına işaret ediyor.

Bununla birlikte bilim insanları, bağırsakların bu proteinler için beslenme ortamı oluşturduğunu, proteinin daha sonra vagus sinirine (akciğer-mide siniri), buradan da beyne ulaştığını söylüyor.

Araştırma ekibinden Dr. Viviane Labrie, "Bu verilere rağmen kimseye Parkinson hastalığına karşı önlem olarak apandisit ameliyatı olmayı önermiyoruz. Alfa sinükleini kontrol altında tutmak ya da fazla proteinin oluşumunu engellemeye çalışmak daha mantıklı bir yol" dedi.

Parkinson hastaları sıklıkla sindirim sorunlarından şikayet ediyor. Vagus sinirinin kesilmesi Parkinson vakalarını azaltırken, hayvanlarda yapılan araştırmalar bağırsaklarda yaşayan bakterilerin kilit önemde olduğunu gösteriyor.

'Devrim niteliğinde'

İngiltere'deki "Parkinson's UK" derneğinden Claire Bale, araştırmayla ilgili olarak "Bu araştırma gerçekten önemli, çünkü hastalığın beyin dışında başlıyor olabileceğini gösteren en ciddi bulguları içeriyor. Bu bilim dünyası için devrim niteliğinde bir gelişme" diye konuştu.

Bale, "Hastalığın nerede ve nasıl başladığını anlamak, hastalığı durduraracak ya da önleyecek tedavilerin geliştirilmesi için yaşamsal önemde" dedi.