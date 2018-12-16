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Parkinson hastası kendini asarak yaşamına son verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 23:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası olan Parkinson hastası Ahmet Kemer (62), kendini asarak yaşamına son verdi.

Cevdet ŞEN/KINIK, (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası olan Parkinson hastası Ahmet Kemer (62), kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 06.00 sıralarında Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Musalar Sokak'taki evinde eşi Günay Kemer(59) ile birlikte yaşayan Ahmet Kemer, iddiaya göre "Tuvalete gideceğim" diyerek evinin bahçesine çıktı. Eşinin 15 dakika geçmesine rağmen içeri gelmemesi üzerine Günay Kemer, bahçeye çıktığında kümeste eşini asılı vaziyette gördü. Eşine yardım için koşan Günay Kemer, önce asılı olduğu ipi kesti, daha sonrada sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Kemer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Ahmet Kemer'in 6 yıldır Parkinson tedavisi gördüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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