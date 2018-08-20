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Parkinson hastası sahilden kayboldu, tarlada bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde dün sahilde ailesinin yanından kaybolan parkinson hastası İsmail Ilgın (70), bugün bir tarlada bitkin halde bulundu.

Parkinson hastası sahilden kayboldu, tarlada bulundu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde dün sahilde ailesinin yanından kaybolan parkinson hastası İsmail Ilgın (70), bugün bir tarlada bitkin halde bulundu.
Gelibolu ilçesinde dün ailesiyle birlikte Güneyli sahiline giden İsmail Ilgın, bir anda ortadan kayboldu. Yakınları İsmail Ilgın’ı bulamayınca hemen durumu jandarma ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine haber verdi. Dünden beri yapılan arama çalışmalarında, ekipler Ilgın'ı Güneyli bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki bir tarlada bitkin halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Ilgın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Parkinson hastası sahilden kayboldu, tarlada bulunduParkinson hastası sahilden kayboldu, tarlada bulundu

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