"Parkinson tedavisinde apandisit ameliyatı kullanılabilir" YENİDEN

İSTANBUL, (DHA)- ABD'de yapılan bir araştırma, apandisiti alınan kişilerin Parkinson'a yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koydu. Bunun henüz mümkün olmadığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Soner Büyükkınacı, "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Parkinson adına yapılacak tedavilerin ilk adımı bu araştırmayla atıldı. 10 yılda biz bu tedaviyi hastalarımızda kullanacağız" dedi.

Michigan'daki Van Andel Ensititüsü'nde yapılan araştırma kapsamında 1.7 milyon kişinin son 50 yıldaki verileri incelendi. Araştırmaya göre, parkinsonun bağırsaklarda başladığına işaret eden bulgulara rastlandı ve apandisit ameliyatı geçirenlerin Parkinson'a yakalanma risklerinin yüzde 20 daha az olduğu görüldü. Araştırmayı değerlendiren Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Soner Büyükkınacı, apandisitin alınmasının parkinsonu tamamen tedavi edeceği yönündeki bilgilerin yanlış olacağını, bunun ancak uzun vadede mümkün olabileceğini belirtti.

TEDAVİDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Çalışmanın tıp dünyasında çığır açacağını söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Soner Büyükkınacı, "Parkinson'un beyinle ilgili olduğunu düşünürken hastalığın bağırsaklardan kaynaklanan bazı enzim, protein ve bakterilerden kaynaklandığını düşünmeye başladık. Bu araştırma, Parkinson için atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. Biz eğer bu hastalığın bağırsaklardan geldiğini düşünüyorsak şu an bu alanda daha çok çalışma yapılacaktır. Bir beyin cerrahı olarak ben şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde Parkinson adına yapılacak tedavilerin ilk adımı bu araştırmayla atıldı. 10 yıl biz bunu hastalarımızda kullanabilir hale geleceğiz. Onların bağırsaklarında yapacağımız bazı tedavilerle Parkinson hastalığının oluşmasını engelleyebileceğiz" diye konuştu.