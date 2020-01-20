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  4. Parkinsona erkeklerde daha sık rastlanıyor

Parkinsona erkeklerde daha sık rastlanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

Parkinson hastalığının yavaş ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr.

Parkinsona erkeklerde daha sık rastlanıyor

Parkinson hastalığının yavaş ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Çiğdem Şen, hastalığın ekseriyâ 60 yaş sonrasındaki kişilerde ve daha çok erkeklerde görüldüğünü söyledi.
Doruk Sağlık Grubu’ndan Nöroloji Uzmanı Dr. Çiğdem Şen, parkinson hastalığının belirtileri, hangi yaş aralığında daha sık görüldüğü ve hastalığın tedavisi hakkında bilgiler verdi. Parkinson hastalığının yavaş ilerleyici nöro-dejeneratif bir beyin hastalığı olduğunu belirten Dr. Şen, “Beyinde dopamin üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Dopamin üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve akıcılığından sorumludur. Dopamin miktarı azaldıkça parkinson hastalığının belirtilerinden olan ritmik olmayan, uyumsuz, akıcı olmayan ve titrek hareketler ortaya çıkar” dedi.
Erkeklerde daha sık rastlanıyor
Hastalığın çoğunlukla 60 yaş sonrası kişilerde görüldüğünü ifade eden Dr. Çiğdem Şen, “80 yaş üzerinde ise görülme sıklığı daha fazladır. 30 yaş altındaki kişilerde nâdiren rastlanır. Genetik hikâyesi bulunan kişilerde hastalık daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Kadınlara nazaran erkeklerde daha sık görülmektedir. Kırsal hayat, tarım ilaçları, kafa travması, gıdalarla alınan hayvanî yağlar, obezite, stres parkinson hastalığında risk faktörleri arasındadır” diye konuştu.
Parkinsonun her hastada farklı belirtilerle ortaya çıktığına işaret eden Nöroloji Uzmanı Dr. Çiğdem Şen, şöyle devam etti:
“Yüz ifadesinin değişmesi, duruş bozukluğu, yürürken bir kolun savrulmaması, ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama, bir bacağın aksaması veya öne sürüklenmesi, titreme, kaslarda kasılma, yürüme güçlüğü ve kaslarda sertlik gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Parkinson hastası birçok kişi ağrı, anksiyete ve depresyon gibi hareketle ilgili olmayan başka problemler de yaşar. Parkinson yavaş ilerleyen bir hastalık olduğundan, belirtiler ortaya çıkar çıkmaz nöroloji uzmanına başvurulmalıdır. Erken dönem tedavi hastalığın ilerleyişini yavaşlatarak, hastanın refah seviyesini arttırır. Parkinson hastalığı tedavi ile tamamen düzelebilen bir hastalık değildir. İlaç kullanımı ile hastalığın belirtileri önemli ölçüde azaltılabilir. İlaçların ömür boyu düzenli kullanılması hastalığın ilerleyişi açısından önemlidir. Tedavi, hastanın hayat kalitesini artırmak için planlanmalıdır. İlaç tedavisi dışında çok şiddetli titreme, hastalığın iyileşme-kötüleşme dalgalanmaları, ilaçlara bağlı yan etki gibi durumlarda parkinson hastalığında cerrahî tedavi olarak beyin pili ameliyatları yapılabilmektedir.”

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