Parkinson’da beyin pili tedavisi hastanın yaşam kalitesinde etkili oluyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Akpınar, ileri düzeydeki Parkinson hastalarını ilaçlara olan bağımlılıktan kurtarmak ve hastanın günlük yaşantısına daha kolay bir şekilde devam edebilmesi için beyin pili tedavisinin oldukça etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

Medicana Konya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Akpınar, Parkinson hastalığı hakkında bilgi verdi. Hastalığın, beyinde dopamin salgılayan hücreler olan kara çekirdeklerde hücre kaybına bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akpınar, hastalarda dopamin salgılanmasında azalma olduğunu, buna bağlı olarak hareketlerde bozulma, hareketlerde yavaşlama, mimiklerde azalma, para sayar tarzda tek tarafta ortaya çıkan dinlenme halinde olan titremeler ortaya çıktığını dile getirdi.

“Türkiye’de yaklaşık 130 bin civarı Parkinson hastasının olduğu düşünülüyor”

İleri dönem ilaçtan fayda görmeyen ve ilaç yan etkilerinin fazla olduğu Parkinson hastalarında beyin pili tedavisi uyguladıklarına değinen Akpınar, “Beyin pili tedavisinde, beyinde oluşan çekirdeklerin içine iki tane elektrot yerleştirilip, iki taraflı, buradan elektrik enerjisi veriliyor. Ve bu ameliyat uyanık olarak yapılıyor. Hasta uyanıkken hedef belirleyip, çekirdeklerin içine elektrot koyup sonradan bunları kablolarla köprücük kemiğinin üzerine yerleştirdiğimiz bir jeneratöre bağlıyoruz ve biz bunu dışarıdan ayarlayabiliyoruz. Bu jeneratör hastanın belirtilerine göre bizim ayarladığımız dozda elektrik enerjisi vererek o çekirdekleri uyarıyor. Toplumda oldukça sık görülen bir hastalık. Türkiye’de yaklaşık 130 bin civarı Parkinson hastasının olduğu düşünülüyor. İleri dönem Parkinson hastalarında ileri bir iş gücü kaybı olduğu için artık ilaçtan fayda görmeyen hastalarda uygulayabileceğimiz bir yöntem” dedi.