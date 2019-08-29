HABER

Parkinsonda medikal egzersizin önemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Egzersiz yapmanın yaşı olmadığını ve her yaşa uygun yapılabilecek aktivitenin bulunduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz.

Egzersiz yapmanın yaşı olmadığını ve her yaşa uygun yapılabilecek aktivitenin bulunduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Egzersiz herkes için sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır" dedi.
Var olan vücut yapısının korunması, hatta geliştirilmesi için düzenli egzersiz yapılması gerektiğini vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Bu yaştan sonra spor mu yapılır? Bu yaştan sonra sporcu mu olacaksın’ gibi söylemlere kulak vermemeli. Kalp hastalıkları riskinin azaltılmasında, kilo kontrolünde, esneklik ve kas kuvveti kazanmada, sırt ve bel problemlerinin azaltılmasında ve daha pek çok hastalığın önlenmesi ya da geciktirilmesinde hatta zihinsel sağlık ve hafızayı korumada egzersizden faydalanılmaktadır. Son yıllarda egzersiz ile beyin ilişkisinin incelendiği pek çok çalışmada özellikle nörodejeneratif hastalıkların oluşmasına sebep olan nöron ölümünün düzenli egzersizle azaldığı ve hatta nöronların sayılarının ve büyüklüklerinin arttığı gösterilmiştir. Bu sayede aralarında Parkinson hastalığının da bulunduğu birçok nörodejeneratif hastalığa karşı durabileceğimiz görüşü bilim adamlarınca desteklenmektedir. Parkinson hastalarının ilaç tedavilerine ek olarak egzersiz çalışmaları yapılmasının günlük hayat kalitelerine fayda sağlar. Hareketlerin yavaşlığı, kasların sertliği, duruş ve dengeyi koruyan reflekslerin azalması hastanın hareketliliğini ve yaşam kalitesini bozmaktadır. Parkinson hastalığı uzun süreli, yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Parkinson hastasının, hastalığın erken evrelerinden itibaren egzersizlere başlaması oluşabilecek fiziksel sorunların geciktirilmesini sağlayacaktır. Artık bilim insanları, egzersizin, hastaların kullanması gereken ilaç dozlarının bile daha düşük kalmasını sağlayabildiğini konuşuyor" dedi.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Nörodejeneratif hastalıklarda nöroloji uzmanı tedavinin medikal kısmında görev alırken biz işin hareket kısmındayız. Hastanın güç, koordinasyon, denge, dayanıklılık, esneklik ve günlük yaşam aktivitelerindeki becerisini korumak ve artırmak üzere kişiye özel planladığımız egzersiz programları ile hastaların yaşam kalitesini arttırmayı, sedanter yaşamın getirdiği diğer komplikasyonların önlenmesini ve azaltılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Birbirlerini motive ederek gittikleri obezite merkezinde fazla kilolarından kurtuldularBirbirlerini motive ederek gittikleri obezite merkezinde fazla kilolarından kurtuldular
Kalp damarında tıkanıklık bulunan hasta Isparta Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuşturulduKalp damarında tıkanıklık bulunan hasta Isparta Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

İstanbul'da çarşaflı saldırgan dehşeti! Sokak kan gölüne döndü!

İstanbul'da çarşaflı saldırgan dehşeti! Sokak kan gölüne döndü!

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.