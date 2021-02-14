Parkland’ın Yıldönümünde Biden’dan Çağrı

3 yıl önce Florida’da Parkland okulunda silahlı saldırıda ölen 17 kişi anıldı.

Başkan Joe Biden da saldırının üçüncü yılında bir mesaj yayınladı.

Biden mesajında, “Saniyeler içinde onlarca ailenin hayatı, bir Amerikan toplumunun hayatı sonsuza kadar değişti” dedi.

Biden, Kongre’ye bütün silah satışlarında geçmiş taraması ve saldırı silahlarının satışının yasaklanması dahil daha sıkı silah yasası çağrısı yaptı.

"Beklemeye gerek yok" diyen Biden, “Bunu kaybettiklerimize ve arkada kalan üzüntü içinde olanlara borçluyuz. Harekete geçme vakti”dedi.

Eyalet valisi Ron DeSantis gün doğumundan batışına kadar bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

14 Şubat 2018’de okulun eski bir öğrencisi Marjory Stoneman Douglas kampüste otomatik tüfekle ateş açmıştı.

Olayda 14 öğrenciyle okulda çalışan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 17’si de yaralanmıştı.

Eyaletin Cumhuriyetçi valisi olayın yaşanmasının ardından okullardaki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını kaydetti.

Ancak bazı çevreler valinin ve Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu eyalet yasama organının silahları saldırmaya meyilli olabileceklerden uzak tutmak için çok az mesafe aldıklarını belirtiyorlar.

Eyalet yasama organının ayrıca saldırı silahları yasaklamaya karşı çıktığı hatırlatılıyor.

Biden 'se silah üreticilerinin ürettiklerinin şiddette yer alması durumunda sorumlu tutulmasını da istiyor.

Amerika Başkanı, “Bugün Parkland toplumu ile birlikte yas tutuyoruz. Silah şiddetine kaybettiğimiz herkes için yas tutuyoruz” dedi.

