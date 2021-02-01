Parklara kedi ve köpek evleri kuruluyor

Adıyaman Belediyesi, kent merkezindeki parklara kedi ve köpek evleri yerleştirerek, sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde sığınabilecekleri alanlar oluşturdu.

Sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde sığınabilecekleri alanlar oluşturmayı hedefleyen Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, kedi ve köpek evlerinin montajına başladı.

İlk etapta şehrin farklı noktalarındaki 9 parka toplam 8 adet kedi evi, 11 adette köpek evi monte edilmeye başlandığını söyleyen Veteriner Hekim Yusuf Işık, “Şehrimizde uygun gördüğümüz ve gönüllü arkadaşlarımız ile ortak karar alarak belirlediğimiz bazı parklarımıza köpek kulübesi ve kedi kulübesi yapım ve montaj işini tamamladık.

Sokak hayvanları 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince korunmaktadır, bu ilgili yasadaki hayvan haklarından biri de sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan park ve sokaklardaki barınma ihtiyaçlarını karşılamaktır. Biz de belediye olarak bu projeyle bunu gerçekleştirmiş olduk. Bu kulübe ve evleri kurmamızdaki asıl amacımız, sokak hayvanlarımızın yazın sıcaktan kışın soğuktan korunabilmeleri için birer yuva sağlamak, daha rahat beslenebilmelerine yardımcı olmak, çocuklarımıza hayvan sevgisini daha da fazla aşılayabilmektir. Vatandaşlarımızın hayvan korkusunu yenmesini sağlayabilmek, vatandaşlarımızın da sokak hayvanlarını besleme ihtiyacını ve alışkanlığı kazanmasını sağlamak, gelecek nesillerimizin empati duygusunun gelişmesini sağlamak ve vicdani sorumluluğu olan birey olmalarını sağlamaya çalışmak ve yeri geldiğinde ailelerin bu parklardaki sokak hayvanları ile iletişime geçmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

