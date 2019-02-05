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Parklarda saklanan kesici aletler bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 18:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından parklarda yapılan aramada, çeşitli yerlere saklanmış halde kesici aletler bulundu.Mobil Park Polisleri suç önleme faaliyeti kapsamında şüpheli kişilerin GBT sorgusu, üst araması ve parklarda arama yaptı.

Parklarda saklanan kesici aletler bulundu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından parklarda yapılan aramada, çeşitli yerlere saklanmış halde kesici aletler bulundu.

Mobil Park Polisleri suç önleme faaliyeti kapsamında şüpheli kişilerin GBT sorgusu, üst araması ve parklarda arama yaptı. Parklardaki ağaç altları, kamelyalar ve izbe yerlere gizlenen 9 adet kesici alet saklandığı yerde ele geçirildi.
Kesici aletlerin daha öncesinden gizlendiği düşünülürken, polis ekiplerinin suç aletlerini parka gizleyen kişilerin kimliklerini tespit etmek için geniş kapsamlı iz incelemesi ve kamera çalışması yapacağı öğrenildi.
Şüphelilerin denetimler esnasında üzerlerindeki suç aletlerini gelişigüzel attıklarını belirten yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini hatırlattı.

Parklarda saklanan kesici aletler bulundu

Parklarda saklanan kesici aletler bulundu

Parklarda saklanan kesici aletler bulundu

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