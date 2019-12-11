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Parklardaki zeytinleri toplayıp ihtiyaç sahiplerinin sofrasına yağ olarak ulaştırıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:46 | Son Güncelleme

Bursa’da parklarda yetişen zeytin ağaçlarındaki zeytinler toplanıp yağları çıkartılarak ihtiyacı olanlara dağıtılıyor.Mudanya Belediyesi örnek bir uygulamaya imza attı.

Bursa’da parklarda yetişen zeytin ağaçlarındaki zeytinler toplanıp yağları çıkartılarak ihtiyacı olanlara dağıtılıyor.
Mudanya Belediyesi örnek bir uygulamaya imza attı. İlçenin parklarında yetişen dünyanın en kaliteli zeytinlerini toplayan Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı ekipleri bu zeytinleri yağhanede sıktırıyor. Zeytinyağı şişelenerek ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu uygulamayla ilçedeki zeytinlerin ziyan olması engellenirken ihtiyacı olan aileler de zeytinyağına sahip oluyor.
Mudanya’da yapılan örnek uygulamayı anlatan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bizim parklarımızda ortak kullanım alanlarında ve yolların kenarlarında bulunan belediyemize ait zeytin ağaçlarındaki zeytinleri toplayarak yağ çıkartıyoruz. Çıkartılan bu yağları ücretsiz olarak ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 ton 500 kilo yağ çıkarttık. Zeytin Dalı ekibimizin kontrolü altında olan ihtiyaç sahiplerine bu yağları ücretsiz olarak dağıttık. Bu dağıtım işinde kimseyi rencide etmiyoruz. Sağ elin verdiğini sol el görmeden insanlarımıza ufak da olsa katkı sunuyoruz" dedi.

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