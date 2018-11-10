Parkomat görevlisine park dayağı

Tolga BİRGÜCÜ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da parkomat uygulamasını yürüten saha görevlisi Cavit Ölmez, otopark makbuzuna itiraz eden bir sürücünün saldırısına uğradı. Tekme tokat yerlerde sürüklenen Ölmez, kendisine saldıran vatandaşın elinden çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samsun'da 'Parktek Otopark' işletmeciliği tarafından işletilen parkomat uygulamasını sahada yürüten görevli Cavit Ölmez, caddeye park eden bir araca ücret makbuzu yazdı. Ancak makbuz yazıldığını gören sürücü, duruma tepki gösterip Ölmez'e tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek Ölmez'i kurtardı. Darp edilen parkomat görevlisi Ölmez, Şahıs aracını bırakıp markete gitmiş. Normal nizamı park etmiş. Ben park ücreti olarak tespit tutanağı yazdım. Geldi neden yazdın diye bana tekme attı. Olay bundan ibaret. Benim ilk defa başıma geliyor. Bu durumu önce amirlerime taşıyacağım sonra da şikayetçi olacağım dedi.

