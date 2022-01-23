Parkta 14 yaşındaki çocuğun yanarak ölmesine neden olmuştu! İstenilen ceza belli oldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Aralık gecesi Yiğitler Mahallesi'ndeki Petunya Parkı'nda Burak Altun'un ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

İddianamede suça sürüklenen İ.K'nin, Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan bidonlardaki dezenfektanı elindeki poşete doldurup parka götürdüğü belirtildi. İ.K'nin, burada poşeti Altun'a doğru fırlattığı ve çakmakla ateşe verip Altun'un yanmasına neden olduğu, Altun'un, 27 Aralık 2021'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

ELİNDEKİ MADDEYİ BİLİNÇLİ OLARAK ATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Kamera görüntüleri incelendiğinde de olayın meydana geldiği ana kadar parkın farklı yerlerinde, suça sürüklenen çocuk, maktul ve tanık olarak ifadeleri alınan iki çocuğun eğlenmek maksadıyla, 3 kez ateş yaktıkları, saat 22.18 sıralarında İ.K'nın elindeki yanıcı maddeyi bilinçli olarak maktul Burak Altun'un üzerine fırlattığının tespit edildiği aktarıldı.

"BİR KEDİYİ YAKMAYA ÇALIŞIYORDU"

İddianamede maktul Altun'un, "İ.K, bir kediyi yakmaya çalışıyordu. Ben de engellemeye çalışırken üzerime poşeti attı. Arkadaşlarım söndürmeye çalışırken İ.K. ise olay yerinden kaçtı." şeklinde olayın gerçekleştiği gün hastanede verdiği ifade yer aldı.

İ.K'nin ise ifadesinde maktul ve diğer tanık çocuklarla, okul bahçesinden kendisinin aldığı dezenfektanı parkta ateşe vererek oyun oynadıklarını, poşeti kasten maktulün üstüne fırlatmadığını söylediği belirtildi.

İddianamenin sonuç kısmında, suça sürüklenen çocuğun suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmemesi gerektiği, dezenfektan dolu poşeti Altun'un üzerine yaralamak kastıyla atıp ateşlediği ancak olayda Burak Altun'un hayatını kaybettiği savunuldu.

12 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Suça sürüklenen çocuğun, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'ndeki Petunya Parkı'nda, Burak Altun, 10 Aralık'ta yanarak yaralanmıştı. Altun, hastaneye kaldırılırken, suça sürüklenen İ.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Altun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından tekrar gözaltına alınan İ.K, tutuklanmıştı. Öte yandan olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı. (AA)

