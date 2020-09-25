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Parkta 9 karatlık elmas buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

ABD'de bir banka yöneticisi Arkansas eyaletinde parkta yürürken 9 karatlik elmas buldu. Talihli elması önce cam sandığını yapılan incelemenin ardından elmas olduğunu söyledi.

Parkta 9 karatlık elmas buldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde parkta elmas bulundu.

Bir bankada yöneticilik yapan Kevin Kinard arkadaşlarıyla Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda yürüyordu.

Yerde parlak bir cisim gören Kinard, cama benzettiği cismi alıp çamtasına attı.

Yerel halkın elmas bulmak için gittiği parkın çıkışında cam sandığı cismi yetkililere gösterdi. Yapılan incelemenin ardından Kevin Kinard'ın 9.07 karatlık bir elmas bulduğu anlaşıldı.

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Kinard yerden kristale benzeyen bütün cisimleri topladığını söyledi.

Banka yöneticisinin bulduğu elmas, park tarihindeki en büyük ikinci elmas olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer bu yıl Elmas Krateri Eyalet Parkı 246 elmas bulundu. Elmasların toplam ağırlığı 59.25 karat olarak ölçüldü.

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