HABER

Parkta ağaca cesedi asılı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 12:51 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Sedat Ö. (43), parkta kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Parkta ağaca cesedi asılı bulundu

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Sedat Ö. (43), parkta kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.
İlçenin Yeniçiftlik Mahallesi'nde parktan geçenler, ağaca asılı bir kişiyi fark edip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası Sedat Ö. olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen Sedat Ö.'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Ö.'nün üzerinden yüklü miktarda para çıktığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Vinç kiralayıp, hidrolik kırıcıyı çaldıVinç kiralayıp, hidrolik kırıcıyı çaldı
Kerpiç ahır, kar nedeniyle çöktü, 2 büyükbaş telef olduKerpiç ahır, kar nedeniyle çöktü, 2 büyükbaş telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.