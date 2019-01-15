Parkta ağaca cesedi asılı bulundu

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Sedat Ö. (43), parkta kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

İlçenin Yeniçiftlik Mahallesi'nde parktan geçenler, ağaca asılı bir kişiyi fark edip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası Sedat Ö. olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen Sedat Ö.'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Ö.'nün üzerinden yüklü miktarda para çıktığı belirtildi.

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