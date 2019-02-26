Parkta ayağı kaydırağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Isparta’da çocuk oyun parkında ayağını kaydırağa sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Mahalle sakinleri, parkta aynı manzaranın çoğu kez yaşandığını ifade ederek yenileme çalışması talebinde bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Nazmiye Demirel Ortaokulu yanındaki oyun parkında oynayan anaokulu öğrencisi çocuk, bir anda ayağını kaydırakta sıkıştırdı. Bir süre çabalayan talihsiz çocuk, ne yaptıysa ayağını çıkaramayınca durum Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Parkta olayın yaşandığı dakikalarda bölgede olan veliler de duruma tepki göstererek, çocuk oyuncaklarının aralarının açık olması nedeniyle bu tür olayların sıkça yaşandığını ileri sürdü. Mahalle sakinleri bölgede parklarda onarım ve yenileme çalışması yapılması talebinde bulundu.

