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Parkta baygın halde bulunan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 04:43 | Son Güncelleme

Adana'da merkez Seyhan ilçesindeki bir parkta yarı baygın bulunan kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı

Adana'da bir parkta yarı baygın halde bulunan M.B. (15) hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir parkta kız çocuğunun hareketsiz yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, adının M.B olduğunu tespit ettikleri yarı baygın haldeki kız çocuğunun durumunu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü olduğu ileri sürülen M.B'yi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan M.B'nin ilk bulgularda tecavüze uğradığı anlaşıldı.

Ekipler, M.B'nin 4 ay önce İstanbul'daki bir yurttan kaçarak kente geldiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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adana kız çocuğu park

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