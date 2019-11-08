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Parkta buldu, 'Göktaşı' olduğunu iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:36 | Son Güncelleme

TOKAT'ta yaşayan Muhammed Ali Aydın (37), 3 gün önce parkta siyah bir taş buldu. Aydın, gök taşı olduğunu iddia ettiği cismin incelenmesini istedi.

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ta yaşayan Muhammed Ali Aydın (37), 3 gün önce parkta siyah bir taş buldu. Aydın, gök taşı olduğunu iddia ettiği cismin incelenmesini istedi.
Turhal ilçesinde bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan Muhammed Ali Aydın, 3 gün önce evinin 5'nci katında balkonda sabah namazını dinlediği sırada parktaki köpeklerin kaçıştığını gördü. İşe gitmek için evden çıkan Aydın, köpeklerin neden kaçtığını merak ederek parka gitti. Parkta etrafı incelerken yerde 350 gram ağırlığında siyah bir taş buldu. Aydın, gök taşı olduğunu iddia ettiği taşın incelenmesini istedi.
Hayvanların kaçıştığını görünce meraklandığını belirten Ali Aydın, "Bölgemizde yabani sokak hayvanları çok. Bunlar da bu bölgede uyuyorlardı. Bir anda hayvanların sağa sola kaçıştıklarını gördüm. Ama bu kaçışma şekli bu güne kadar gördüğüm bir kaçışma şekli değildi. Hayvanlar ne havlıyor de başka bir ses çıkarıyor. Sadece çok hızlı bir şekilde sağa sola kaçışıyorlardı. Önce hayretle bakakaldım. Sonra namazı kılıp işe gitmek için hazırlandığımda merakımı yenemedim. Buraya geldim. Acaba biri bir şey mi attı diye etrafa bakınırken yerde bu taşı gördüm" dedi.
'CİHAZ TEPKİ VERDİ'
Doğma büyüme Turhallı olduğunu ve her yeri bildiğini söyleyen Aydın "Memleketimin dağını, taşını, madenlerinin hepsini biliyorum. Hatta bölgemizde kıyaslama yapacak olanlar olacaktır. Antimuan madeni vardır ki, böyle yan yana koyduğunda bu taşın yanında esamesi bile okunmaz. Sonra ilgimi çektiği için aldım. İçerisinde herkesin rahatlıkla görebileceği şekilde parlak madenleri fark ettim. Sonra bunu kuyumcu bir arkadaşıma götürdüm. Kendisi büyük bir hayretle karşıladı bu taşı. Hikayesini anlattım. Elindeki altın ve değerli taşlara tuttuğu zaman tepki veren cihaza tuttu. O cihaz da hiç durmadan ses verdi. Sonra bunun resmini çekip internette nedir diye karşılaştırdığımda eş değeri olarak gök taşı çıkıyor. Anladım ki o gün hayvanların da kaçması boşa değil. Buraya bir cisim düştü. Ve bu parçalanarak bölgeye yayıldı" diye konuştu.
'AĞIRLIĞI DİĞER TAŞLARDAN FARKLI'
Taşın normallerinden farklı olduğunu söyleyen Aydın, "Elinize aldığınızda hiçbir taşta olamayan yoğunluğu hissediyorsunuz. Ortalama 350 gram geliyor ki bunun emsallerinin böyle bir ağırlığı yok. Bunun bu dünyaya ait olmadığı açık net belli oluyor. Bununla ilgilenen insanlar varsa incelemesini istiyorum. Bugüne kadar yaptığım araştırmalarda Türkiye'de 19 tane taş bulunmuş. Bunların gök taşı olduğu değerlendirilmiş. Diğerlerinin çeşitli taşlar ve madenler olduğu ortaya çıkmış. Ama ben iddia ediyorum ki 20'nci taş bu" dedi.
'TAM OLARAK NE OLDUĞUNU BİLEMİYORUZ'
İlçede 20 yıldır kuyumculuk yapan Burhan Çaprak (40) ise "Bu taşı arkadaşımız buldu getirdi, değerlendirdik, yani içinde maden olduğunu anladık. Bu değerli bir taş. Ama tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Anlayanların bakmasını istiyoruz. Pırlanta, elmas gibi değerli şeylere sinyal veren cihazı bu taşa tuttuğumuzda da sinyal veriyor. Şimdiye kadar böyle bir taş görmedim, 20 yıldır kuyumcuyuz. İlk defa böyle içinde maden olan, böyle parlayan bir taş gördük'' ifadelerini kullandı.

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