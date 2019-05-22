HABER

Parkta bulunan çay ocağına patlayıcı atan 7 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Bağcılar'da bulunan bir parktaki çay ocağına el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Bağcılar'da bulunan bir parktaki çay ocağına el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir parkta bulunan çay ocağına el yapımı patlayıcı atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM Ekipleri yaptığı çalışmalarda kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan yurda giriş yaptığını belirlediği şüphelileri tespit etti. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle sabah saatlerinde 10 adrese yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 33 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Sahur vakti Hakkari sokaklarında albüm tanıtımıSahur vakti Hakkari sokaklarında albüm tanıtımı
Öğrenciler lezzetli projelerini sergilediÖğrenciler lezzetli projelerini sergiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

Günlük burç yorumları 22 Mayıs Çarşamba - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Konya Ovası'nı parazitörler koruyacak!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda korkutan yangın

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.