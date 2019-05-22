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PARKTA BULUNAN ÇAY OCAĞINA PATLAYICI ATAN 7 KİŞİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

Bağcılar'da bulunan bir parktaki çay ocağına el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
Bağcılar'da bulunan bir parktaki çay ocağına el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir parkta bulunan çay ocağına el yapımı patlayıcı atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM Ekipleri yaptığı çalışmalarda kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan yurda giriş yaptığını belirlediği şüphelileri tespit etti. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle sabah saatlerinde 10 adrese yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 33 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-(POLİS KAMERASI)
-Operasyondan görüntüler
-Özel harekatın evlere girmesi
-Evlerde yapılan aramalar
-Ele geçirilen silah ve mermiler
-Genel ve detaylar

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