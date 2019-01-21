Parkta bulunan ceset emekliye ait çıktı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesindeki çocuk parkında, yürüyüş yapanlar tarafından bulunan erkek cesedinin, emekli Kamil Şerik'e (83) ait olduğu belirlendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kılıçreis Mahallesi İhsan Alyanak Parkı'nda meydana geldi. Parkta yürüyüş yapanlar hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan erkeğin öldüğü belirlendi.

Savcının incelemelerinin ardından, otopsi ve kimlik belirleme işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, Kamil Şerik'e ait olduğu belirlendi. Emekli Şerik'in rahatsızlığı nedeniyle önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

