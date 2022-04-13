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Parkta çiçek ekerken dolar dolu çanta buldu! Sonrasında...

13.04.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli Ali Eren çalıştığı parkta para dolu çanta buldu. Eren, örnek bir davranış sergileyerek içinden 12 bin 400 dolar ile 2 bin 400 lira para çıkan çantayı polise teslim etti.

Parkta çiçek ekerken dolar dolu çanta buldu! Sonrasında...

Olay, bugün İçmeler Mahallesi’nde bulunan Koca Mehmet Parkı’nda meydana geldi. Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde engelli kadrosunda 11 yıldır işçi olarak çalışan Ali Eren (36), akşamüstü saat 17.00 sıralarında çiçeklerin bakımı için parka gitti. Burada çiçekleri düzenleyip çevre düzenlemesi yaptığı sırada bir bankın üzerinde siyah el çantası buldu. Çantayı açtığında içinde yüklü miktarda para olduğunu gören Eren, amirlerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çanta içinde 12 bin 400 dolar (179 bin 800 lira), 2 bin 400 lira, 3 kredi kartı ve kredi kartıyla yapılmış alışveriş fişi olduğunu tespit etti.

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Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan 36 yaşındaki Ali Eren "İçmeler’de Kocamemed Parkı’nda temizlik yaparken bankta çantayı buldum, sorumlumu aradım o da polisi aradı, başkasının parasını ben almam ben görevimi yapıyorum inşallah sahibine ulaşır" dedi. Ele geçirilen para ve materyaller Ali Eren tarafından tutanakla polise teslim edildi. Polis ekipleri, çantanın sahibinin bulunması için araştırma başlattı. (İHA)

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