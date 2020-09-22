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Parkta çocuklara cinsel organını gösterdi, linçten zabıta kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, parkta oyun oynayan çocuklara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.A. (60), linç edilmek istendi. Zabıta memurları tarafından yakında bulunan bir caminin tuvaletine kapatılarak kurtarılan M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Parkta çocuklara cinsel organını gösterdi, linçten zabıta kurtardı

Olay, hafta sonu Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi Bodrum Sokak’ta bulunan parkta meydana geldi.

İddiaya göre, M.A. parkta oyun oynayan çocuklara cinsel organını göstererek sözlü tacizde bulundu. Aynı yerde halk pazarının da kurulması nedeniyle çocukların çığlıklarını duyan vatandaşlar, M.A.'yı yakalayarak linç girişiminde bulundu. Bu sırada halk pazarında görevli olan zabıta memurları, M.A.'yı kalabalık grubun elinden alarak parkın hemen yanı başındaki bir caminin tuvaletine kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, M.A.’yı gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı. M.A.'nın daha önceden benzer suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

DHA

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