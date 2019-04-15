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Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı 27 yaşındaki Orhan Kırak, parkta dans edenleri izleyerek başladığı merakını hayatının vazgeçilmezi haline getirdi.

Diyarbakırlı 27 yaşındaki Orhan Kırak, parkta dans edenleri izleyerek başladığı merakını hayatının vazgeçilmezi haline getirdi. Girdiği yarışmalarda iki kez Türkiye şampiyonu olan Kırak, daha sonra bölgede bir ilki başararak dans kültürünü aşılamak için şehir dansı stüdyosu kurdu.
Yaklaşık 17 yıl önce Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park’ta dansçıları izleyen Orhan Kırak, dansa merak saldı. Jimnastikle başladığı yeteneğini geliştirerek dansı hayatının odak noktası haline getiren Kırak, girdiği yarışmalarda iki kez Türkiye şampiyonu oldu. Dans kültürünü doğup büyüdüğü topraklara aşılamaya çalışan Kırak, bölgede bir ilk olan şehir dansı stüdyosu kurdu. Şimdilerde dünya şampiyonasına hazırlanan Kırak, açtığı stüdyo ile bölgede bulunan yetenekli çocukları keşfedip şampiyonalara katılmalarını sağlayacak.

Parkta öğrendi, Türkiye izledi
Yaklaşık 17 senedir dans ettiğini belirten Orhan Kırak, dans kültürünü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne aşılamayı hedeflediğini söyledi. Kırak, "Türkiye’de sayılı yarışmalara girdim. 2 kere Türkiye’de birincilik kazandım, breaking alanında İzmir’de düzenlenen Break The Battle ve Bornova Belediyesi’nin düzenlediği Hiphop 4 Life yarışmalarında birinci oldum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ilk kez Urban dance isimli şehir dansları stüdyosu kurdum. Burası için çok faydalı olacak bir stüdyo. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çok yetenekli çocuklar var, onlar için bu stüdyo büyük bir şans oldu. Güzel herkes eğlenerek dans ediyor. Dansa jimnastikle başladım, Anıt Park’ta İzmir’de öğrendikleri hareketleri alıp buraya getirerek kültüre aşılamaya çalışan ağabeylerimizden öğrendik ve daha sonra bizde geliştirmeye başladık. Bizim en büyük şansımız internet oldu, oradan videolar izleyerek kendimizi geliştirmeye başladık. Bu bölgede daha yeni bu kültür açığa çıkıyor, bu onlar için büyük bir şans ve elimden geldikçe temeli en güzel şeklinde vermeye çalışıyorum” dedi.
Dans öğrencilerinden 12 yaşındaki Nisa Yıldız ise, dans yaparak hem eğlendiğini hem de öğrendiğini söyledi. Yıldız, Kırak’ın dans öğretmenleri olduğu için şanlı olduklarını söyledi.
Öğrencilerden Ece Sertaçlı da, Türkiye şampiyonunun elinden dans öğrendiklerini ve bunun çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu

Parkta dansçıları izledi, Türkiye şampiyonu oldu
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