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Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 17:21 | Son Güncelleme

Samsun'da parkta erkek arkadaşı ile oturan bir kadın, eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Olayda kadının erkek arkadaşı bıçakla ellerinden yaralandı.

Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Olay, saat 15.00 sıralarında İlkadım ilçesi Batıpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşı F.Ç ile parkta oturan M.K. isimli kadının eski sevgilisi yanlarına geldi. Aralarında çıkan tartışmada F.Ç. ilk önce E.K.'nin elindeki silahı aldı. Daha sonra E.K'nin elindeki bıçağı almaya çalışan F.Ç. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olaydan sonra F.Ç.'nin polisi araması üzerine E.K. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

'O BENİ ÇOK SEVİYOR'

Olayı anlatan M.K., "F.Ç. ile oturuyorduk. Arkadan geldi. Öyle tartışma çıktı. O beni çok seviyor. Ben istemediğim için böyle şeyler yapıyor. Silahı çıkardı. Mermileri çıkardı. Sonra silah yere düştü, ben silahı alıp ileri bir yere attım. Bıçağı çıkardı. Sonra arkadaşım bıçağı elinden aldı. Bir hafta önce intihar teşebbüsünde bulunmuştu. 3 gün yoğun bakımda yattı. Böyle şeyleri arada yapıyor. Beni sevdiği için yapıyor" dedi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan F.Ç., "Biz oturuyorduk. Arkadan geldi. 'Ne' sorunun varsa konuşalım dedim. Silahı çıkarttı. Arkadaşıma uzattı. Ben de arkama aldım. Sonra ben tokat attım ona. Birbirimize girdik. Sonra bıçak çekti. Elinden bıçağı aldım. Alırken ellerim kesildi" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısla ilgi araştırma başlattı. F.Ç. olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. F.Ç. ve M.K., ifadelerine başvurulmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü.

İHA

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ihanet Samsun

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
“Beni sevdiği için yapıyor” diyen kadınlar bitmedikçe, bu ülkede kadın şiddeti ve kadın cinayetleri bitmez!
Ülkenin geldigi noktaya bak herkes silahla bıçakla gezer oldu tayyiple bakanları hariç kimsenin can güvenligi yok ülkede
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