Parkta dehşet! Yurttan kaçan çocuk baygın bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir parkta kız çocuğunun hareketsiz yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, adının M.B olduğunu tespit ettikleri yarı baygın haldeki kız çocuğunun durumunu sağlık ekiplerine bildirdi.
TECAVÜZE UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü olduğu ileri sürülen M.B'yi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan M.B'nin ilk bulgularda tecavüze uğradığı anlaşıldı. Ekipler, M.B'nin 4 ay önce İstanbul'daki bir yurttan kaçarak kente geldiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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