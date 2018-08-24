Parkta erkek cesedi bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan Aydın Koçak'ın parkta cesedi bulundu.
Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Parkı'nda öğle saatlerinde gezen vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde müdahale ettikleri kişinin öldüğünü belirledi. Polis, yaptığı incelemede cesedin uyuşturucudan çok saydı kaydı bulunan Aydın Koçak'a ait olduğunu tespit etti. Kolunda enjektör izleri bulunan Koçak'ın cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzene Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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