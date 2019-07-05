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Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:48 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Ferruh M.

Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Ferruh M. (62), parkın su tahliye deposuna girip, fare zehri içerek intihara kalkıştı. Fenalaşıp depodan çıkan Ferruh M., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Merkezefendi'deki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ferruh M., Cumhuriyet Parkı'na gitti. Ferruh M., parkın altındaki su tahliye pompasının bulunduğu depoya indi. Burada yanındaki fare zehrini içen Ferruh M., daha sonra fenalaşınca dışarı çıktı. Parktaki çimlerin üzerinde yarı baygın halde yatan Ferruh M.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ferruh M., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Parkta fare zehri içip intihara kalkıştıParkta fare zehri içip intihara kalkıştı

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