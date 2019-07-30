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Parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 08:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Hocahasan Mahallesi Hocahasan Parkı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre parkta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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