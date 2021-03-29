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Parkta kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

29.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan kavgada 30 yaşındaki vatandaşı bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan kavgada 30 yaşındaki vatandaşı bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 27 Mart Cumartesi günü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Şehit Onbaşı Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında B.T. cebinden çıkarttığı bıçak ile Halil Kuru (30) isimli vatandaşı bıçakladı. B.T. isimli şahıs ise kavgaya karışan U.T. tarafından silahla ayağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuru ve B.T., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Halil Kuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından B.T.’yi silahla yaralayan U.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
B.T. ise hastanede tamamlanan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. B.T. ve U.T. polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan B.T. tutuklanırken, U.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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