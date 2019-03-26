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Parkta kitap okuyarak farkındalık yarattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova İlçesinde Kütüphaneler Haftası kapsamında parkta kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Aydın'ın İncirliova İlçesinde Kütüphaneler Haftası kapsamında parkta kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, kimi salıncakta, kimi çimlerin üzerinde kimisi de spor aletleri üzerinde kitap okuyurak renkli görüntüler oluşturup, farkındalık yarattı.
İncirliova Kaymakamlığı, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Halk Kütüphanesi tarafından organize edilen kitap okuma etkinliği, Cumhuriyet Parkı'nda yapıldı. Etkinliğe, İncirliova Kaymakam Ediz Sürücü, MHP'li İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, daire müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerden kimileri çimlerin üzerinde, kimisi salıncaklarda ve spor aletlerinin üzerinde kimisi de banklarda oturarak, yanlarında getirdikleri kitapları okudu. Kaymakam Ediz Sürücü ve daire müdürleri de öğrencilere eşlik etti. Etkinlikte, bir grup öğrenci tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ezbere okundu.
'AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK'
İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü etkinlikle ilgili yatığı açıklamada, Kütüphaneler Haftası'ndayız. Biz de bu kapsamda İlçe Halk Kütüphanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa olarak Kaymakamlık önündeki Cumhuriyet Parkı'nda kitap okuma etkinliği düzenledik. Burada ilkokuldan gelen öğrencilerimizle hep birlikte kitap, okuduk. Kütüphaneler haftası nedeniyle farkındalığı artırıyoruz. Çocuklarımızın kütüphaneye üye olmasını, oradan ödünç kitap almasını kitap okuma kültürünün artmasını hedefliyoruz. Bugün de çok güzel bir hava ve çok güzel bir ortam var. Çocuklar da çok mutlu. Biz de onlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Kütüphaneler Haftası kutlu olsun dedi.

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