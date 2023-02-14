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  4. Parkta oluşan 3 dev çukur şoke etti! Elektik direğini bile yuttu, tam 10 metre...

Parkta oluşan 3 dev çukur şoke etti! Elektik direğini bile yuttu, tam 10 metre...

14.02.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler sonucu en çok yıkımın yaşandığı kentlerden olan Gaziantep'de bir parkta çekilen görüntü gündem oldu. Yavuzlar Parkı'nda 3 dev çukur görenleri şaşırtırken, ekipler, güvenlik amacıyla çukurların etrafına güvenlik şeridi çekti.

Parkta oluşan 3 dev çukur şoke etti! Elektik direğini bile yuttu, tam 10 metre...

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş’ın da aralarında olduğu 10 kentte büyük hasara yol açtı. Deprem nedeniyle 10 ilde binlerce bina enkaza döndü, binlerce kişi hayatını kaybetti.

BİNLERCE BİNA YERLE BİR OLDU

Halen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentlerde, depremzedelerin barınması ve günlük hayatlarının devam etmesi için de seferber olundu.

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Depremden en çok etkilenen Gaziantep’te yüzlerce bina yıkıldı ya da hasar gördü.

25 METRE UZUNLUĞUNDA 10 METRE DERİNLİKTE

Şenyurt Mahallesi’ndeki birçok evde ve yollarda hasar meydana gelirken Yavuzlar Parkı'nda 3 dev çukur oluştu.

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25 metre uzunluğunda 10 metre derinlikteki çukurların içine elektrik direği düştüğü de görüldü.

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(DHA)

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