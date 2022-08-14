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Parkta oturan 4 Suriyeliyi bıçakladılar! 'Defolun ülkemizden' diyerek...

14.08.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Bolu'da bulunan Atatürk Orman Parkı'nda yaşandı. 4 kişi, parkta oturan 4 Suriyeliyi "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" diyerek bıçakla yaraladı.

Parkta oturan 4 Suriyeliyi bıçakladılar! 'Defolun ülkemizden' diyerek...

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.A., Ş.T., Ş.Ö. ve A.A., parkta oturan Suriye uyruklu A.H.H., A.A., M.E. ve S.A.'ya "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" dedi. Bunun üzerine 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. bıçaklandı, M.E. ise darbedildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. A.A.H. ve M.E. tedavilerinin ardından taburcu olurken, S.A. ve A.A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Bolu kavga park
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