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  4. Parkta oturduğu için uyarılan vatandaş: Hanım temizlik için evden kovuyor, uzayda mı oturacağız?

Parkta oturduğu için uyarılan vatandaş: Hanım temizlik için evden kovuyor, uzayda mı oturacağız?

15.04.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan park alanında oturduğu görülen kişi, polisler tarafından uyarıldı. Kalkmasını isteyen polislere tepki gösteren vatandaş, 'Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim' dedi.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulundu. Hürriyet Parkı'nda şerit çekilerek önlem alınan alanda oturan kişiler polis tarafından uyarıldı. Bu sırada bir kişi kendisini uyaran polise şunları söyledi:

'UZAYDA MI OTURACAĞIZ?'

“Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana ‘Daha temizliğim bitmedi erken niye geldin’ diyecek. Orda oturma, burada oturma. Uzayda mı oturacağız” diye yanıt verdi.

Polis memuru ise “Sizin sağlığınız bizim için önemli. Ciddi bir hastalık var. Bunu kurallara uyarak hepimiz çözeceğiz.”

Polis ve vatandaş arasındaki diyalog çevredekileri güldürdü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Çorum

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