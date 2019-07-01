HABER

Parkta oynama hayali kuran Ali'ye sürpriz yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

ORDU'da kanser tedavisi gören Ali İhsan Yücesoy'un (5) hastalığı nedeniyle parka gidemeyince ailesi evde kaydırak ve salıncaktan oluşan mini park kurdu.

Parkta oynama hayali kuran Ali'ye sürpriz yaptılar

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'da kanser tedavisi gören Ali İhsan Yücesoy'un (5) hastalığı nedeniyle parka gidemeyince ailesi evde kaydırak ve salıncaktan oluşan mini park kurdu. Sokaktaki parkı balonlarla süsleyen ailenin komşuları küçük çocuğu parka davet ederek sürpriz yaptı. Kısa süreliğine parka giden salıncakta sallanan, kaydırakta kayan Ali İhsan, büyük mutluluk yaşadı.
Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan Aykut ve Havva çiftinin iki oğlundan biri olan Ali İhsan Yücesoy'a yaklaşık 3 yıl önce kanser teşhisi konuldu. Bu süre tedavisi süren Ali İhsan'ın ailesi, İstanbul'daki bir hastanede yapılacak tedavi ve ameliyat için gerekli 150 bin liranın toplanabilmesi için Ordu Valiliğine başvurdu. Valilikten gerekli izinleri alan Yücesoy ailesi, hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor. Ailesi hastalığı nedeniyle parka gidemeyen çocukları için eve salıncak ve kaydıraktan oluşan mini park kurdu. Sağlığına kavuşarak parkta oynama hayali kuran küçük çocuğa, ailenin komşuları sürpriz yaptı. Tayfur Gürsoy Parkı'nı balonlarla süsleyen komşuları küçük çocuğu parka davet etti. Kısa süreliğine parka giden Ali İhsan, salıncakta sallandı, kaydıraktan kaydı, büyük mutluluk yaşadı.
Parkta etkinlik düzenleyen Şura Akbulut, “Ali’nin en büyük hayali parkta oynamaktı. Bu dileğini gerçekleştirmek için bir araya geldik. ‘Herkes balonunu alsın parka gelsin’ etkinliği düzenledik. Ali’nin umudu olmak istiyoruz, herkesin de umut olmasını istiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz” diye konuştu.
Parkta oyunlar oynayan Ali, "Bana sürpriz yapıldığı için sevindim. Buraya geldiğimde balonla oynamak istedim. Parkta oymayı çok özledim. Bundan sonra da arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Parkta oynama hayali kuran Ali'ye sürpriz yaptılarParkta oynama hayali kuran Ali'ye sürpriz yaptılarParkta oynama hayali kuran Ali'ye sürpriz yaptılarParkta oynama hayali kuran Ali'ye sürpriz yaptılar

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
İzmir'de renkli Kabotaj Bayramı kutlamasıİzmir'de renkli Kabotaj Bayramı kutlaması
KKTC'ye düşen Suriye füzesinde 'İsrail izi' iddiasıKKTC'ye düşen Suriye füzesinde 'İsrail izi' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı

Seçim bitti kavgası bitmedi! Silahlar ve bıçaklar konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Neptün Soyer ile ilgili flaş açıklama

Tunç Soyer'in eşi ile ilgili o iddiaya Belediye'den açıklama

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.