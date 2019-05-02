PARKTA OYNARKEN KAYBOLAN 2 ÇOCUK HER YERDE ARANIYOR

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) sabaha kadar süren aralıksız aramalarda bulunamadı. İlçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birliklerinin de katılımı ile sabah saatlerinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olayı soruşturması için kurulan özel polis ekibi incelemeye aldığı güvenlik kameralarında çocukların şüpheli bir kişinin arkasında parktan yürüyerek ayrıldığını belirledi.

Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca, polise haber verildi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İLÇE SEFERBER OLDU, HERKES ARIYOR

Kaybolan iki çocuk için arama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS ile binlerce kişi arama çalışmalarına destek veriyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ile vatandaşların çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi isteniyor. Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve bina zemin ve bodrum katları, metruk binalarda arama çalışması yürütüyor. Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç balıkadam ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ilçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birlikleri kayıp çocuklar için yürütülen arama çalışmasına katıldı. Arama çalışmalarına katılan ekipler çocuklara isimleri ile sesleniyor.

PARKTAN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞLAR

Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kayıp çocukların bulunması için özel bir ekip oluşturuldu. MOBESE ve işyeri güvenlik kamera kayıtlarını didik didik tarayan ekipler, çocukların parktan çıkarak henüz bilinmeyen bir yöne doğru yürüdükleri ve önlerinde yürüyen bir kişiyi takip ettiklerini tespit etti. Polis kimliğini belirlemeye çalıştığı kişinin çocuklarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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Gündüz arama çalışmaları

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Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Uğur AYDIN-Emre KOLTUK-Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

