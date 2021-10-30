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Parkta oynayan çocuk havalı tüfekle bacağından vuruldu

30.10.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki çocuk parkta oyun oynadığı sırada havalı tüfek ile bacağından vuruldu.

Parkta oynayan çocuk havalı tüfekle bacağından vuruldu

Olay, Tepecik Mahallesi Ardıç sokak üzerindeki bir parkta saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç. isimli şahıs evinin yanında bulunan parkta oynayan çocukların sesinden rahatsız oldu. Görgü tanıklarının iddiasına göre, çocukları korkutmak amaçlı evinde bulunan havalı tüfek ile havaya ateş ateş etmek isteyen H.Ç.’nin elindeki tüfek bir anda ateş aldı.

SAÇMALAR BACAĞINA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan 15 yaşındaki M.Y.’nin bacağına isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavi altına alınan M.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın şüphelisi H.Ç.’de polis ekipleri tarafından suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Aydın
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