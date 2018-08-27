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Parkta oynayan çocuklara "sessiz olun" kurşunu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 12:38 | Son Güncelleme

* Parkta oynayan çocukları sessiz olun diye uyaran komşu havaya ateş açtı.

* Parkta oynayan çocukları sessiz olun diye uyaran komşu havaya ateş açtı. Mermi 7 yaşındaki Hiranur'un sırtına saplandı.

* Ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşılan merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek.

Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Pendik'te bayramın 1.gününde yaşanan olay iddialara göre söyle gelişti; Demircan ailesinin 7 yaşındaki kızları Hiranur arkadaşlarıyla birlikte oturdukları sitenin çocuk parkında oyun oynuyordu. Sitenin hemen karşısında bulunan binada oturan B.B çocukları 'gürültü yapmayın' diyerek uyardı. Çocukların parkta oyun oynamaya devam etmesi üzerine yine iddiaya göre B.B oturduğu dairenin camından silahla havaya ateş etti. Silah sesi üzerine parktaki çocuklar saga sola kaçmaya başladı. Hiranur da eve gitti. Hiranur'un annesine sırtının ağrıdığını söylemesi üzerine anne Serenay Demircan kızının vücudunu kontrol etti. Sırtındaki kanları fark eden anne küçük kızını komşularıyla birlikte hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede merminin kemiği delip küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, plastik cerrahi servisine sevk edildi. Merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek. Bayram Demircan ailesi için kabusa dönerken parktaki çocukların ifadeleri üzerine aile, ateş ettiği iddia edilen B.B'den şikayetçi oldu. Olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli B.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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